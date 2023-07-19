Вендел выложил видео со своими лучшими действиями за «Зенит» в прошлом сезоне
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Полузащитник «Зенита» Вендел в своих соцсетях поделился видеороликом, на котором представлены его лучшие моменты в игре за российский клуб в сезоне-2022/2023.
Отметим, что сейчас 25-летний бразилец находится в поиске нового клуба, однако до сих пор не договорился ни с одним из коллективов. Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года, он не может воспользоваться правилом ФИФА, так как переподписал соглашение. Всего за «Зенит» Вендел в 88 матчах забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Вместе с российской командой футболист выиграл пять трофеев.
Ранее появилась информация, что от подписания Вендела отказались «Палмейрас» и «Фламенго».
Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик:
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