Вендел выложил видео со своими лучшими действиями за «Зенит» в прошлом сезоне

Полузащитник «Зенита» Вендел в своих соцсетях поделился видеороликом, на котором представлены его лучшие моменты в игре за российский клуб в сезоне-2022/2023.

Отметим, что сейчас 25-летний бразилец находится в поиске нового клуба, однако до сих пор не договорился ни с одним из коллективов. Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года, он не может воспользоваться правилом ФИФА, так как переподписал соглашение. Всего за «Зенит» Вендел в 88 матчах забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Вместе с российской командой футболист выиграл пять трофеев.

Ранее появилась информация, что от подписания Вендела отказались «Палмейрас» и «Фламенго».

Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик: