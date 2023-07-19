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«Проваливай в «Барселону». Вандалы испортили табличку Феликса у стадиона «Атлетико»

«Проваливай в «Барселону». Вандалы испортили табличку Феликса у стадиона «Атлетико»
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Памятная табличка в честь нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса была испорчена вандалами после заявления футболиста о желании перейти в «Барселону».

«Проваливай в «Барселону», — гласит послание разъярённых фанатов. Также рядом присутствует оскорбительная фраза в адрес самого футболиста.

23-летний Феликс вчера, 18 июля, заявил, что играть за «Барселону» — его детская мечта и он надеется, что она осуществится. В «Атлетико» были разочарованы таким заявлением, ведь никто в клубе не давал разрешений футболистам на подобные фразы. В клубе заявили, что агент футболиста Жорже Мендеш знает, какие условия нужно выполнить, чтобы его клиент покинул команду. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.

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