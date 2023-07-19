«Борнмут» подпишет игрока сборной Венгрии Милоша Керкеза сегодня

19-летний футболист сборной Венгрии Милош Керкез сегодня, 19 июля, станет игроком «Борнмута», сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

По информации источника, Керкез находится в Англии. Он готов пройти медицинское обследование. Будет подписано длительное соглашение. В общем и целом «Борнмут» заплатит за игрока € 15,5 млн.