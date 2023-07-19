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Гунько — о вылете «Урарту» из ЛЧ: амбиции были выше. Стояла задача пройти этот раунд

Гунько — о вылете «Урарту» из ЛЧ: амбиции были выше. Стояла задача пройти этот раунд
Дмитрий Гунько
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Главный тренер ереванского «Урарту» Дмитрий Гунько поделился эмоциями после вылета из Лиги чемпионов от боснийского «Зриньски» (3:3, 3:4 по пенальти).

«Амбиции были выше. Стояла задача пройти этот раунд как минимум. Всегда стремимся к большим задачам и ставим более высокие цели. Команде не хватило опыта игры в двухраундовых противостояниях. Самое ценное — опыт, который мы вынесли из этого.

Порой выбор нам подсказывает сама жизнь. Да, сейчас в России нет еврокубков. У нас есть возможность набраться международного опыта и чувствовать дыхание больших игр. Вчера весь город болел за хозяев и жил футболом. Приятно это ощутить», — приводит слова Гунько «Матч ТВ».

Напомним, в двухматчевом противостоянии первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Урарту» и «Зриньски» в основное время не смогли выявить победителя (3:3). В серии пенальти сильнее оказались футболисты боснийского клуба — 4:3.

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