Круговой: «Зенит» сейчас особенный раздражитель, соперники выкладываются на 120 процентов

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о том, что сейчас сине-бело-голубые – главные раздражители в российском футболе.

«Мне кажется, у каждого болельщика есть предпочтения положительные и, напротив, негативные к той или иной команде. Конечно, «Зенит» сейчас особенный раздражитель, поскольку мы чемпионы. В каждом матче соперники пытаются выдать из себя то, на что они даже не способны. На 120 процентов выкладываются.

Порой на нас это действует. Растёт психологическое и эмоциональное давление — неплохой драйв для игры», — приводит слова Кругового «РГ».

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Зенит» завоевал пятое подряд чемпионство Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые завоевали титул досрочно, за четыре тура до окончания чемпионата. На втором месте финишировал ПФК ЦСКА, замкнул тройку лидеров «Спартак».