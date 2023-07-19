Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой: «Зенит» сейчас особенный раздражитель, соперники выкладываются на 120 процентов

Круговой: «Зенит» сейчас особенный раздражитель, соперники выкладываются на 120 процентов
Данил Круговой
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о том, что сейчас сине-бело-голубые – главные раздражители в российском футболе.

«Мне кажется, у каждого болельщика есть предпочтения положительные и, напротив, негативные к той или иной команде. Конечно, «Зенит» сейчас особенный раздражитель, поскольку мы чемпионы. В каждом матче соперники пытаются выдать из себя то, на что они даже не способны. На 120 процентов выкладываются.

Порой на нас это действует. Растёт психологическое и эмоциональное давление — неплохой драйв для игры», — приводит слова Кругового «РГ».

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Зенит» завоевал пятое подряд чемпионство Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые завоевали титул досрочно, за четыре тура до окончания чемпионата. На втором месте финишировал ПФК ЦСКА, замкнул тройку лидеров «Спартак».

Материалы по теме
Круговой: главный конкурент «Зенита» в чемпионате России — он сам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023