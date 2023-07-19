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Валлийский защитник Ампаду перешёл из «Челси» в «Лидс»

Валлийский защитник Ампаду перешёл из «Челси» в «Лидс»
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22-летний защитник из Уэльса Итан Ампаду покинул лондонский «Челси» и присоединился к «Лидсу».

Ампаду подписал четырёхлетний контракт с новым для себя клубом. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

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