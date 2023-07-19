Валлийский защитник Ампаду перешёл из «Челси» в «Лидс»

22-летний защитник из Уэльса Итан Ампаду покинул лондонский «Челси» и присоединился к «Лидсу».

Ампаду подписал четырёхлетний контракт с новым для себя клубом. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.