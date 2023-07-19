Валлийский защитник Ампаду перешёл из «Челси» в «Лидс»
Поделиться
22-летний защитник из Уэльса Итан Ампаду покинул лондонский «Челси» и присоединился к «Лидсу».
Ампаду подписал четырёхлетний контракт с новым для себя клубом. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.
Комментарии
- 19 июля 2023
-
13:15
-
12:58
-
12:45
-
12:43
-
12:34
-
12:29
-
12:21
-
12:16
-
12:03
-
11:59
-
11:46
-
11:46
-
11:44
-
11:32
-
11:29
-
11:27
-
11:10
-
10:58
-
10:55
-
10:52
-
10:35
-
10:29
-
10:25
-
10:12
-
10:01
-
09:59
-
09:52
-
09:41
-
09:34
-
09:33
-
09:12
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:53
Партнерский контент