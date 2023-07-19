Насколько сильно вы верите в свой любимый клуб РПЛ в сезоне-2023/2024?
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«Чемпионат» проводит исследование среди наших читателей, следящих за РПЛ. Наша цель – изучить настроение болельщиков каждого клуба и их ожидания от предстоящего сезона.
Опрос включает в себя два вопроса:
– За какой клуб вы болеете?
– Ваши ожидания от его выступления в новом сезоне по шкале от 1 до 10. 1 – вы настроены негативно, ожидаете худшего и разочарованы тем, как клуб провёл межсезонье, 10 – вы воодушевлены и верите в самое лучшее.
Итоги опроса мы подведём в пятницу, 21 июля, в день старта РПЛ.
Отметим, что последние пять лет победу в Российской Премьер-Лиге одерживал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Новый сезон команда Сергея Семака начнёт 22 июля, когда отправится на выезд к нижегородскому «Пари НН».
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