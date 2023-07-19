«Тоттенхэм» усилится талантливым защитником
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Лондонский «Тоттенхэм» подпишет талантливого центрального защитника Эшли Филлипса, который принадлежит английскому «Блэкберн Роверс», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
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