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«Тоттенхэм» усилится талантливым защитником

«Тоттенхэм» усилится талантливым защитником
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Лондонский «Тоттенхэм» подпишет талантливого центрального защитника Эшли Филлипса, который принадлежит английскому «Блэкберн Роверс», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

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