Гуренко: не удивлюсь, если «Локомотив» в этом сезоне станет чемпионом

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказал своё мнение относительно перспектив железнодорожников в предстоящем сезоне.
«Руководство «Локомотива» озвучило цели на сезон: попасть в тройку чемпионата и дойти до финала Кубка России? Если судить по второй части прошлого чемпионата, то это реально. Первую часть прошлого сезона я бы всё-таки не брал, потому что там была другая команда и тренерский штаб. Вторая часть прошла с оптимизмом, поэтому такие задачи и ставят. «Локомотив» никогда не ставил других задач, только самые наивысшие.
Не думаю, что озвученные задачи окажут давление, потому что это уже опытная команда. Приходя в «Локомотив», все футболисты понимают, какие цели у команды. Можно это понимать и без озвучивания. Я не удивлюсь, если «Локомотив» в следующем сезоне станет чемпионом. Не вижу такого, что «Локомотив» кому-то уступает в подборе игроков», — приводит слова Гуренко Legalbet.
- 19 июля 2023
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