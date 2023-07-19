Cерхио Рамос показал мощную силовую тренировку из зала. Он находится без команды
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Испанский защитник Серхио Рамос, который сейчас находится без команды, показал, как поддерживает физическую форму в зале. Футбольный ветеран поделился видеороликом, на котором он занимается по силовой программе в зале.
Серхио Рамос показал мощную тренировку из зала. Видеоролик:
37-летний Рамос два прошедших сезона выступал в составе «ПСЖ», где в 58 матчах забил шесть голов и отдал результативную передачу. С французской командой защитник выиграл три трофея. С 2005 по 2021 год Рамос выступал за мадридский «Реал», защитник является воспитанником «Севильи».
В составе сборной Испании Рамос выиграл чемпионат мира и два чемпионата Европы. Ранее сообщалось, что Рамос может продолжить карьеру в составе бразильского «Фламенго».
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