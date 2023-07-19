Наталья Машина: сборная Китая намного сильнее, чем Иран, с ними было тяжелее играть

Полузащитник женской сборной России Наталья Машина поделилась эмоциями от игр со сборными Китая и Ирана.

«Сборная Китая намного сильнее, чем команда Ирана, с ними было тяжелее играть, но в то же время и интересно. Мы могли проверить свои силы, в принципе, неплохо сыграли. В Китае очень жарко и душно на самом деле, как в Москве. А так, нормально, посмотрели набережную.

Во втором матче с командой Ирана, наверное, нам было потяжелее, мы всё равно, конечно, больше атаковали, не все свои моменты реализовали, а их было много. Но выиграли, а это хорошо. Я думаю, что для нас хорошо, что мы собрались, провели товарищеские матчи. Хорошо, что мы дважды сыграли с командой Ирана. Думаю, что для нас это были полезные игры», — приводит слова Машиной ТАСС.

Напомним, женская сборная России провела по два товарищеских матча с Китаем (0:1, 1:2) и Ираном (4:0, 2:0).