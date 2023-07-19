Владелец «ПСЖ» — игрокам: клуб больше, чем кто-либо. У вас есть всё, чтобы преуспеть

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи обратился к футболистам команды перед началом тренировки.

«Клуб больше, чем кто-либо, включая меня. Вы находитесь в лучшем тренировочном центре в мире. Вы должны гордиться этим и получать от этого пользу. У вас есть всё, чтобы преуспеть здесь, вам ничего не недостаёт, нет оправданий тому, что вы где-то не преуспели», — приводит слова Аль-Хелаифи The Athletic.

Ранее появилась информация, что владелец «ПСЖ» до сих пор не решил вопрос с нападающим Килианом Мбаппе, который желает доиграть сезон в команде, а потом на правах свободного агента уйти в мадридский «Реал». Аль-Хелаифи не собирается этого допустить, он не хочет, чтобы один из сильнейших игроков мира покинул его команду бесплатно.

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