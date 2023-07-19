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От Вендела отказались три бразильских клуба. Им интересуются во Франции и Англии — Конур

От Вендела отказались три бразильских клуба. Им интересуются во Франции и Англии — Конур
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«Палмейрас», «Фламенго» и «Коринтианс» отказались от покупки полузащитника «Зенита» Вендела из-за финансовых условий сделки. 25-летним футболистом интересуются клубы Франции, Италии, Англии и Турции. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Фламенго» вряд ли будет вступать в гонку за подписание 25-летнего футболиста. Скорее, это была попытка «побеспокоить» другие команды, заинтересованные в трансфере Вендела.

Также появлялась информация, что от подписания Вендела отказался «Палмейрас», так как клуб не готов платить требуемую «Зенитом» сумму, а также не способен реализовать финансовые запросы самого игрока. Контракт Вендела с «Зенитом» действует до лета 2027 года.

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