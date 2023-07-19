Даниил Денисов: пускай Медина и Бонгонда учат русский, у нас обмен языками
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Российский защитник московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал, как проходит адаптация новичков команды Хесуса Медины и Тео Бонгонда в коллективе.
«По поводу Медины рано ещё что-либо говорить. Ему ещё надо дебютировать, выйти на поле. Есть ряд моментов, которые не дают ему выйти на поле. Тео Бонгонда вливается в коллектив, Медина тоже. Мы им стараемся всячески помочь. Те, кто знает испанский, общаются на нём, те, кто английский, — на английском.
Я знаю чуть-чуть испанский, чуть больше — английский. Пускай они тоже учат русский. У нас обмен языками», — приводит слова Денисова «Спорт-экспресс».
Напомним, в прошлом сезоне Даниил Денисов провёл за московский «Спартак» 41 матч, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
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