El Debate: агенты рекомендуют Мбаппе не поддаваться давлению со стороны президента Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе связан с уходом из клуба в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно. Агенты футболиста рекомендуют футболисту не поддаваться давлению со стороны руководства «ПСЖ» и Франции, а действовать согласно ранее установленному плану. Об этом сообщает El Debate.
Cообщается, что вчера, 18 июля, Файза Ламари — мама Мбаппе, исполняющая роль его агента, получила информацию, что её сын должен продолжить выступление в родной стране, которой через год принимать Олимпийские игры. Сообщается, что в последние дни на Мбаппе усилилось давление не только со стороны руководства «ПСЖ», но и всей страны.
Поэтому агенты, ведущие переговоры о переходе Мбаппе, сообщили ему следующее: «Килиан, если ты хочешь перейти в мадридский «Реал», не поддавайся давлению со стороны Макрона и Франции. Они хотят, чтобы ты остался, но будь твёрд в своих решениях — ты уходишь бесплатно в 2024 году либо сейчас».
Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи должен принять решение об уходе Мбаппе в августе, чтобы не потерять его бесплатно через год. Аль-Хелаифи успел поговорить с Мбаппе на днях, предложив ему контракт на три года. Именно такой, какой и хочет для Килиана президент Франции Макрон. Также в контракте есть оговорка, что с 2024 года в соглашении Мбаппе будет действовать сумма выкупа в размере € 200 млн.
Представители Мбаппе заявили игроку, чтобы он ничего не подписывал и 31 июля получил свои € 40 млн в качестве бонуса лояльности, а в августе спокойно покинул клуб, так как «ПСЖ» будет вынужден его продать, чтобы не отпускать бесплатно.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца. Видеоролик:
- 19 июля 2023
-
16:14
-
16:07
-
16:01
-
15:59
-
15:58
-
15:45
-
15:38
-
15:29
-
15:29
-
15:09
-
15:00
-
14:57
-
14:51
-
14:44
-
14:29
-
14:24
-
14:10
-
14:07
-
14:00
-
13:59
-
13:55
-
13:48
-
13:46
-
13:44
-
13:40
-
13:26
-
13:15
-
13:15
-
12:58
-
12:45
-
12:43
-
12:34
-
12:29
-
12:21
-
12:16