El Debate: агенты рекомендуют Мбаппе не поддаваться давлению со стороны президента Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе связан с уходом из клуба в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно. Агенты футболиста рекомендуют футболисту не поддаваться давлению со стороны руководства «ПСЖ» и Франции, а действовать согласно ранее установленному плану. Об этом сообщает El Debate.

Cообщается, что вчера, 18 июля, Файза Ламари — мама Мбаппе, исполняющая роль его агента, получила информацию, что её сын должен продолжить выступление в родной стране, которой через год принимать Олимпийские игры. Сообщается, что в последние дни на Мбаппе усилилось давление не только со стороны руководства «ПСЖ», но и всей страны.

Поэтому агенты, ведущие переговоры о переходе Мбаппе, сообщили ему следующее: «Килиан, если ты хочешь перейти в мадридский «Реал», не поддавайся давлению со стороны Макрона и Франции. Они хотят, чтобы ты остался, но будь твёрд в своих решениях — ты уходишь бесплатно в 2024 году либо сейчас».

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи должен принять решение об уходе Мбаппе в августе, чтобы не потерять его бесплатно через год. Аль-Хелаифи успел поговорить с Мбаппе на днях, предложив ему контракт на три года. Именно такой, какой и хочет для Килиана президент Франции Макрон. Также в контракте есть оговорка, что с 2024 года в соглашении Мбаппе будет действовать сумма выкупа в размере € 200 млн.

Представители Мбаппе заявили игроку, чтобы он ничего не подписывал и 31 июля получил свои € 40 млн в качестве бонуса лояльности, а в августе спокойно покинул клуб, так как «ПСЖ» будет вынужден его продать, чтобы не отпускать бесплатно.

Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца. Видеоролик: