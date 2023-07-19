Ловчев: не вижу катастрофы у «Зенита» с уходом Малкома

Бывший футболист Евгений Ловчев прокомментировал возможный уход Малкома из «Зенита».

«Не вижу катастрофы у «Зенита» с уходом Малкома. «Зенит» сталкивается с ситуацией, в которой оказался ЦСКА, когда пытался вернуть Фернандеса. Ситуация называется «бабло правит футболом».

Только в том случае «Зенит» работал на усиление, а сейчас ситуация не очень хорошая. Деньги клуб получит огромные, но если брать всю ситуацию, то ушёл Кузяев, и, возможно, уходят Малком и Вендел, плюс постоянно идут новости о предложениях за Клаудиньо.

Малком провёл шикарный сезон. «Зенит» набил Малкома деньгами, а теперь то же самое делают саудовцы. Ничего нового. Всегда найдётся тот, кто сильнее. Как бы тут ещё и Клаудиньо не уехал.

Но плюс «Зенита» в том, что клуб хорошо умеет выбирать игроков в последнее время — именно на бразильском рынке. Возьмут именно бразильцев, нет сомнений. Трансферное окно в России открыто ещё полтора месяца, Питер найдёт смену, качественного игрока. Вопрос только в том, как быстро человек адаптируется — всё-таки ни Вендел, ни Малком сразу не выдавали концертов.

А по поводу Саудовской Аравии происходит что-то удивительное. Люди скупают весь мир, а Криштиану стал как маяк, который влечёт всех.

В общем, уход Малкома – проблема, но не глобальная. Кроме того, надо учитывать и то, что эти бразильцы уже не первый год играют вместе, нужна свежая кровь. Возможно, ребята уже подустали и от нашего чемпионата, наелись титулов и денег. Надо что-то менять, ничего страшного тут нет.

Как это повлияет на расклад чемпионской гонки? Раньше я бы оценивал шансы Питера как 80 на 20, то сейчас уже — 50 на 50. Но всё равно именно «Зенит» остаётся главным претендентом на титул», — написал у себя в телеграм-канале Ловчев.