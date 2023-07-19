Осинькин: у «Крыльев» в нынешнем виде слишком короткая история, чтобы обсуждать стиль игры

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, у каких команд есть яркий стиль игры.

«Мы далеко не эталон стиля. Если рассуждать о комбинационной игре, то надо говорить тогда о «Зените». Или о «Спартаке» образца первого круга прошлого сезона — очень интересный футбол они показывали. В целом футбол эволюционирует, и не только российский, а весь. Мы смотрим мировой футбол, он на нас влияет. Тем более к нам в чемпионат приезжают иностранные игроки и тренеры, и мы совершенствуемся, выступая против них, работая с ними. А вообще на весь мировой футбол в своё время повлияла «Барселона» Гвардиолы.

Футбол везде улучшается. И для прогресса стало больше возможностей, поскольку мы все накапливаем больше знаний, появляется больше возможностей анализировать игру. В каждой команде уже по несколько аналитиков, людей, которые специально занимаются определёнными тактическими вопросами. За последние 7–8 лет произошла большая эволюция, но разговор об этом не поместишь в одно предложение. Нужен достаточно серьёзный анализ, чтобы сравнить все изменения с учётом возможностей клубов. Тем более у «Крыльев» в их нынешнем виде пока слишком короткая история», — приводят слова Осинькина «Известия».