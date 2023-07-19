Осинькин: трудно загадывать, когда играешь в таком ровном чемпионате, если ты не «Зенит»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об игре на два фронта.
«Знаете, мы можем что угодно говорить, но иногда даже одна неудачная игра может оставить тебя без участия, к примеру, в следующей стадии Кубка. Особенно когда у тебя в группе есть «Зенит», как в этом и прошлом сезоне. Но мы очень хотим пройти дальше. Тем более в прошлом году нам удалось занять второе место в группе со «Спартаком» и «Зенитом», опередить Питер.
Мы понимаем, что не просто так играли в Кубке, раз смогли далеко пройти и привезли в Самару для наших болельщиков такие команды, как «Динамо», ЦСКА, «Зенит», «Спартак». У нас была очень сильная, интересная сетка в прошлом сезоне. Посмотрим, как будет в ближайшем розыгрыше Кубка. Но сложно сказать, как игра на два фронта повлияет на дела в чемпионате. Трудно загадывать, когда играешь в таком ровном чемпионате, как у нас, если ты не «Зенит». В любом случае постараемся всем дать бой», — приводят слова Осинькина «Известия».
- 19 июля 2023
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