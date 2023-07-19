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Осинькин: трудно загадывать, когда играешь в таком ровном чемпионате, если ты не «Зенит»

Осинькин: трудно загадывать, когда играешь в таком ровном чемпионате, если ты не «Зенит»
Игорь Осинькин
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об игре на два фронта.

«Знаете, мы можем что угодно говорить, но иногда даже одна неудачная игра может оставить тебя без участия, к примеру, в следующей стадии Кубка. Особенно когда у тебя в группе есть «Зенит», как в этом и прошлом сезоне. Но мы очень хотим пройти дальше. Тем более в прошлом году нам удалось занять второе место в группе со «Спартаком» и «Зенитом», опередить Питер.

Мы понимаем, что не просто так играли в Кубке, раз смогли далеко пройти и привезли в Самару для наших болельщиков такие команды, как «Динамо», ЦСКА, «Зенит», «Спартак». У нас была очень сильная, интересная сетка в прошлом сезоне. Посмотрим, как будет в ближайшем розыгрыше Кубка. Но сложно сказать, как игра на два фронта повлияет на дела в чемпионате. Трудно загадывать, когда играешь в таком ровном чемпионате, как у нас, если ты не «Зенит». В любом случае постараемся всем дать бой», — приводят слова Осинькина «Известия».

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