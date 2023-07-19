Осинькин: у Фролова, в отличие от Ломаева, по-настоящему получается отбивать пенальти

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, почему менял вратаря перед серией пенальти.

«Не то что пенальти — это не Ломаева история. Просто у Фролова по-настоящему получается их отбивать. Хотя стоит отметить, что замены вратаря перед серией пенальти не были обширной практикой у нас в команде. Получилось только два года назад, когда мы выиграли серию пенальти у «Ахмата» в полуфинале. Ну и минувшей весной в ответном матче с ЦСКА (0:1) Фролов уже стоял на бровке и был готов выйти на поле, когда дело шло к серии пенальти. Но мы в конце основного времени пропустили нелепый автогол и не дали Жене снова совершить подвиг.

Вы знаете, каждая серия пенальти начинается с нуля и становится новой по сравнению с предыдущей. Мы не знаем, в серии с «Краснодаром» были случайности, мастерство соперников или наши эмоции от спасённого в концовке матча, которые мы расплескали и не сохранили на серию пенальти», — приводят слова Осинькина «Известия».

Напомним, в прошлом сезоне «Крылья Советов» проиграли «Краснодару» в полуфинале Пути регионов Кубка России (2:2, 0:3 по пенальти).