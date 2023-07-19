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Вице-премьер РФ Чернышенко: от Fan ID в футболе отказываться не собираются

Вице-премьер РФ Чернышенко: от Fan ID в футболе отказываться не собираются
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что от Fan ID не планируют отказываться.

«От Fan ID в футболе отказываться не собираются», — приводит слова Чернышенко «РИА Новости».

Fan ID (карта болельщика) — электронный документ, удостоверяющий личность, с фотографией, фамилией и именем её обладателя для посещения футбольных матчей. Fan ID действует в Российской Премьер-Лиге с начала сезона-2022/2023. Первоначально система действовала на матчах в пяти городах — Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи, Екатеринбурге и Ростове. Весной 2023 года наличие карты болельщика стало обязательным для всех матчей чемпионата.

Ранее сообщалось, что на данный момент Fan ID оформили более 800 тысяч болельщиков.

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