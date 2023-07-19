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Семак может наложить вето на переход Малкома в «Аль-Хиляль»

Семак может наложить вето на переход Малкома в «Аль-Хиляль»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак имеет право наложить вето на переход Малкома в «Аль-Хиляль». Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

При этом, учитывая ранние заявления тренера, он, скорее всего, не будет этого делать. Ранее появилась информация о желании саудовского клуба «Аль-Хиляль» подписать контракт с 26-летним футболистом. Сообщалось, что сам Малком уже получил предложение от команды по контракту на три года с зарплатой в € 18 млн за сезон.

Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40+5 млн. Соглашение между бразильским нападающим и российским клубом истекает летом 2027 года.

«Аль-Хиляль» этим летом приобрёл полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша и игрока «Лацио» Сергея Милинкович-Савича.

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