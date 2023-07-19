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«Аль-Иттифак» продолжает переговоры с «Ливерпулем» по Джордану Хендерсону

«Аль-Иттифак» продолжает переговоры с «Ливерпулем» по Джордану Хендерсону
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Саудовский клуб «Аль-Иттифак» продолжает вести переговоры с «Ливерпулем» о приобретении полузащитника Джордана Хендерсона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, капитан «красных» пропустит товарищеский матч «Ливерпуля» с «Карлсруэ», который состоится сегодня вечером, несмотря на то что Хендерсон отправился в тренировочный лагерь в Германию вместе с остальной командой Юргена Клоппа.

Напомним, ранее сообщалось, что «Аль-Иттифак» предложил английскому полузащитнику контракт с зарплатой более € 800 тыс. в неделю.

В сезоне-2022/2023 капитан Джордан Хендерсон провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги и отдал две результативные передачи. Обамеянг сыграл за «Челси» 15 матчей и забил один гол.

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