«Аль-Иттифак» продолжает переговоры с «Ливерпулем» по Джордану Хендерсону

Саудовский клуб «Аль-Иттифак» продолжает вести переговоры с «Ливерпулем» о приобретении полузащитника Джордана Хендерсона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, капитан «красных» пропустит товарищеский матч «Ливерпуля» с «Карлсруэ», который состоится сегодня вечером, несмотря на то что Хендерсон отправился в тренировочный лагерь в Германию вместе с остальной командой Юргена Клоппа.

Напомним, ранее сообщалось, что «Аль-Иттифак» предложил английскому полузащитнику контракт с зарплатой более € 800 тыс. в неделю.

В сезоне-2022/2023 капитан Джордан Хендерсон провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги и отдал две результативные передачи. Обамеянг сыграл за «Челси» 15 матчей и забил один гол.