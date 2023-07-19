«Челси» совершил один из самых дорогих трансферов в истории женского футбола

«Челси» заплатит около € 230 тыс. за приобретение нападающей молодёжной сборной США и «Тигрес» Мии Фишел. Об этом сообщает Am.com.

По информации источника, данный трансфер станет четвёртым по стоимости в истории женского футбола. Второе и третье места рейтинга также принадлежат «Челси». В своё время лондонцы заплатили за футболисток Пернилле Хардер и Сэм Керр € 350 тыс. и € 298 тыс. соответственно.

Рекордной суммой трансфера в женском футболе может похвастаться «Барселона». Каталонский клуб заплатил за Киру Уолш, перешедшую из «Манчестер Сити», около € 400 тыс.

В сезоне-2022/2023 Фишел провела 46 матчей за «Тигрес» во всех турнирах, в которых отметилась 36 голами. 22-летняя футболистка выиграла со своей командой чемпионат Мексики.