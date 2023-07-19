«Челси» совершил один из самых дорогих трансферов в истории женского футбола
Поделиться
«Челси» заплатит около € 230 тыс. за приобретение нападающей молодёжной сборной США и «Тигрес» Мии Фишел. Об этом сообщает Am.com.
По информации источника, данный трансфер станет четвёртым по стоимости в истории женского футбола. Второе и третье места рейтинга также принадлежат «Челси». В своё время лондонцы заплатили за футболисток Пернилле Хардер и Сэм Керр € 350 тыс. и € 298 тыс. соответственно.
Рекордной суммой трансфера в женском футболе может похвастаться «Барселона». Каталонский клуб заплатил за Киру Уолш, перешедшую из «Манчестер Сити», около € 400 тыс.
В сезоне-2022/2023 Фишел провела 46 матчей за «Тигрес» во всех турнирах, в которых отметилась 36 голами. 22-летняя футболистка выиграла со своей командой чемпионат Мексики.
Комментарии
- 19 июля 2023
-
19:19
-
19:14
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:45
-
18:39
-
18:38
-
18:35
-
18:29
-
18:25
-
18:25
-
18:17
-
18:10
-
18:10
-
18:02
-
18:00
-
17:56
-
17:55
-
17:51
-
17:48
-
17:45
-
17:37
-
17:35
-
17:28
-
17:28
-
17:16
-
17:15
-
16:58
-
16:55
-
16:44
-
16:31
-
16:30
-
16:27
-
16:14
Партнерский контент