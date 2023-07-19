«Ничего страшного». Данни высказался о возможном уходе Малкома из «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни высказался о возможном уходе из петербуржского клуба бразильского форварда Малкома.
«Малком является ключевым игроком «Зенита». Всегда тяжело, когда лидер покидает команду. Но ничего страшного для клуба в этом нет. У «Зенита» есть возможность заменить бразильца. Предложение из Саудовской Аравии неплохое, поэтому его точно стоит рассмотреть», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В сезоне-2022/2023 Малком провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Бразильца признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.
Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
- 19 июля 2023
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