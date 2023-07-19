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Банда прокомментировала приезд на ЧМ через год после провала теста на определение пола

Банда прокомментировала приезд на ЧМ через год после провала теста на определение пола
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Игрок женской сборной Замбии Барбра Банда прокомментировала приезд на чемпионат мира 2023 года, который примут Австралия и Новая Зеландия. Напомним, замбийки завоевали путёвку на мировое первенство после успешного выступления на Кубке африканских наций — 2022, причём Барбра не принимала участия в турнире. 23-летнюю футболистку, провалившую тест на определение пола, не допустила Конфедерация африканского футбола (CAF).

«Мечта сбылась. Каждый игрок мечтает выступить на более высоком уровне, а чемпионат мира — на самом высоком футбольном уровне, поэтому я очень счастлива и взволнованна», – приводит слова Банды BBC.

Как удалось разузнать журналистам издания, официальные лица замбийской федерации по своей инициативе убрали Банду из заявки на КАН, следуя правилам, установленным CAF. По регламенту организации все игроки женского пола должны проходить тест на уровень тестостерона перед каждым турниром.

ФИФА в этом вопросе более лояльна – процедура подтверждения пола проводится только в том случае, когда этого требуют соперники. По мнению всемирной организации, достаточным основанием для допуска спортсменок является то, что все они выступают за футбольные клубы, ранее получив все необходимые паспорта.

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