Эдегор: до сих пор больно, что «Арсенал» уступил в борьбе за титул

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор признался, что до сих пор испытывает неприятные чувства из-за поражения в борьбе за чемпионский титул в прошлом сезоне.

«У меня очень противоречивые чувства (по поводу прошлого сезона. — Прим. «Чемпионата»). Мы гордимся тем, как далеко мы продвинулись и насколько улучшились за последние несколько лет. Бороться за титул против команды, которая выиграла всё – хороший шаг для нас, но в то же время было больно остановиться так близко от победы.

Мы мечтали выиграть, поэтому нам до сих пор больно, но мы должны использовать всё, чему научились в прошлом году, и извлечь из этого пользу. Годом ранее мы не вышли в Лигу чемпионов, но вернулись более сильными и подготовленными. Мы должны сделать то же самое сейчас, должны вернуться и извлечь из разочарования пользу, и мы постараемся это сделать», — цитирует Эдегора Sky Sports.

В сезоне-2022/2023 чемпионом Англии стал «Манчестер Сити». «Арсенал» занял второе место, отстав от «горожан» на пять очков.