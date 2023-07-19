«Ференцварош» — «КИ Класвик»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:00

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов встретятся венгерский «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, и фарерский «КИ Класвик». Команды будут играть на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давидом Шмайцем (Словения).

Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче команды сыграли вничью — 0:0. Несмотря на подавляющий перевес в ударах по воротам, «Ференцварош» так и не смог забить фарерской команде. В сезоне-2022/2023 подопечные Черчесова стали чемпионами Венгрии, набрав 63 очка — на шесть больше, чем у ближайшего преследователя, «Кечкемета».