«Ференцварош» — «КИ Класвик»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:00
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В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов встретятся венгерский «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, и фарерский «КИ Класвик». Команды будут играть на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давидом Шмайцем (Словения).
Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
19 июля 2023, среда. 19:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1-й тайм
0 : 1
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
0:1 Фредриксберг – 8'
В первом матче команды сыграли вничью — 0:0. Несмотря на подавляющий перевес в ударах по воротам, «Ференцварош» так и не смог забить фарерской команде. В сезоне-2022/2023 подопечные Черчесова стали чемпионами Венгрии, набрав 63 очка — на шесть больше, чем у ближайшего преследователя, «Кечкемета».
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