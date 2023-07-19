«Ливерпуль» не отпустит Луиса Диаса в «Аль-Хиляль»

«Ливерпуль» не будет рассматривать предложения о приобретении колумбийского нападающего Луиса Диаса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, Юрген Клопп по-прежнему рассчитывает на Диаса и хочет видеть его в своей команде в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готовит предложение в размере € 50 млн за Диаса, а «Ливерпуль» оценивает нападающего как минимум в 75 млн.

Игроком мерсисайдского клуба колумбийский футболист стал в январе 2022 года. В прошлом сезоне нападающий провёл за «Ливерпуль» 17 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Ранее в своей карьере футболист выступал за «Порту», «Атлетико Хуниор» и «Барранкилью».