Черчесов определился с составом «Ференцвароша» на матч квалификации Лиги чемпионов

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов встретятся венгерский «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, и фарерский «КИ Класвик». Команды будут играть на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давидом Шмайцем (Словения). Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стал известен стартовый состав «Ференцвароша».

«Ференцварош»: Дибус, Ботка, Ммаэ, Кнустер, Чивич, Барат, Гояк, Абу Фани, Траоре, Захариассен, Варга.

В первом матче команды сыграли вничью — 0:0. Несмотря на подавляющий перевес в ударах по воротам, «Ференцварош» так и не смог забить фарерской команде. В сезоне-2022/2023 подопечные Черчесова стали чемпионами Венгрии, набрав 63 очка — на шесть больше, чем у ближайшего преследователя, «Кечкемета».