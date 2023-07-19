Кай Хаверц промазал все удары на скилл-тесте в МЛС

Полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц ни разу не поразил цель в ходе MLS All-Star Skills. Замыкая фланговые навесы партнёров, атакующий хавбек несколько раз угодил в каркас ворот, в остальных случаях мяч летел в «молоко» либо становился лёгкой добычей вратаря.

Напомним, лондонский «Арсенал» подписал контракт с Каем Хаверцем в конце июня. Соглашение с полузащитником действует до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что «канониры» заплатили «Челси» за переход немецкого футболиста € 75 млн (с учётом бонусов). В новой команде Хаверц будет зарабатывать больше всех партнёров — около € 19,5 млн в год.

В эти дни футболист в составе «Арсенала» принимает участие в турне по США. В штатах лондонцы планируют провести три спарринга: 20 июля – со сборной звёзд МЛС, 23 июля – с «Манчестер Юнайтед» и 26 июля – с «Барселоной».