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«Челси» рассматривает своего бывшего защитника Гехи в качестве замены Фофана

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи в ближайшее время может стать футболистом «Челси», сообщает The Guardian. 23-летний игрок обороны является воспитанником «аристократов».

По информации источника, молодой защитник рассматривается боссами лондонского клуба как главный кандидат на усиление позиции центрального защитника.

Сообщается, что при продаже Гехи в 2021 году «Челси» прописал право первоочерёдного выкупа. В случае если игрок уйдёт в другой клуб, «синие» получат процент с последующей продажи.

Напомним, центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана порвал крестообразные связки. По предварительным прогнозам, он пропустит более семи месяцев.

В сезоне-2022/2023 Гехи провёл 40 матчей за «Кристал Пэлас» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Челси» к защитнику «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру.