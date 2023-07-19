«Кардифф» рассчитался с «Нантом» за трансфер погибшего Эмилиано Салы

Валлийский клуб «Кардифф Сити» выплатил долг «Нанту» за переход нападающего Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе по пути в Уэльс.

Переход аргентинского нападающего между клубами был согласован зимой 2019 года, но по дороге в Уэльс Сала трагически погиб в результате авиакатастрофы. В итоге долгих споров между «Нантом» и «Кардиффом» ФИФА обязала валлийцев выплатить французам все деньги, причитающиеся им по трансферу.

«Кардиффу» необходимо было сделать два последних платежа, чтобы закрыть общую сумму в размере € 17 млн, и сегодня валлийцы это сделали. Согласно опубликованному на официальном сайте клуба заявлению, «Кардифф Сити» выплатил второй и третий транши за трансфер Эмилиано Салы в соответствии с недавним распоряжением ФИФА.