Агент Дивеева отреагировал на слухи, что защитнику потребуется операция

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию о том, что футболисту потребуется операция.
«Не обладаю информацией, что Дивееву потребуется операция. Нужно уточнять у тех, кто пишет про это — им виднее. Игорь чувствует себя хорошо, но играть пока что не может. Есть вероятность, что пропустит ближайший матч с «Уралом». Его беспокоит голеностоп. В самое ближайшее время врачи вынесут свой вердикт», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что Дивееву может грозить операция из-за повреждения голеностопа, полученного в матче с «Зенитом» за Суперкубок. Напомним, Игорь Дивеев был заменён в перерыве матча.
- 19 июля 2023
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