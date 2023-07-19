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Агент Дивеева отреагировал на слухи, что защитнику потребуется операция

Агент Дивеева отреагировал на слухи, что защитнику потребуется операция
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Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию о том, что футболисту потребуется операция.

«Не обладаю информацией, что Дивееву потребуется операция. Нужно уточнять у тех, кто пишет про это — им виднее. Игорь чувствует себя хорошо, но играть пока что не может. Есть вероятность, что пропустит ближайший матч с «Уралом». Его беспокоит голеностоп. В самое ближайшее время врачи вынесут свой вердикт», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что Дивееву может грозить операция из-за повреждения голеностопа, полученного в матче с «Зенитом» за Суперкубок. Напомним, Игорь Дивеев был заменён в перерыве матча.

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