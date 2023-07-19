«Милан» подписал хавбека «АЗ Алкмар» Рейндерса
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Полузащитник «АЗ Алкмар» Тейани Рейндерс перешёл в «Милан». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
По информации источника, стороны подписали пятилетнее соглашение (до конца июня 2028 года). Сумма трансфера составит около € 20 млн (также будут предусмотрены дополнительные бонусы). За свою новую команду хавбек будет выступать под 14-м номером.
В сезоне-2022/2023 Рейндерс провёл 54 матча за «АЗ Алкмар» во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и девятью результативными передачами. 29 мая этого года полузащитник впервые был вызван в сборную Нидерландов. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Милана» к форварду «ПСЖ» Уго Экитике.
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