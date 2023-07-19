Мексиканская футболистка показала последствия удара соперницы и обратилась к судьям

Вратарь женской команды мексиканского клуба «Атлетико де Сан-Луис» Николь Буэнфил раскритиковала судейство в матче с «Хуаресом». Футболистка опубликовала фото с последствиями столкновения с соперницей, отметив, что такие фолы заслуживают большего наказания, чем жёлтая карточка.
Фото: Из личного архива Николь Буэнфил
«Ещё несколько сантиметров – и за одну секунду можно закончить турнир, пустив насмарку часы работы и разрушив мечты. Я только прошу обеспечить справедливость и принять соответствующие меры в связи с этими действиями. Удары шипами в бедро и локтем в лицо без возможности бороться за мяч. Нам нужно, чтобы судьи были готовы к таким моментам и решительным действиям», – написала Буэнфил на своей странице в «Твиттере».
24-летняя Николь Буэнфил стала жертвой жёсткой атаки со стороны Йенифер Гарсии на 51-й минуте матча 1-го тура Лиги МХ. Голкипер завладела мячом раньше форварда, но Гарсия продолжила движение, врезавшись в соперницу. Арбитр показал нарушителю жёлтую карточку. Сама же игра закончилась со счётом 1:1.
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