«Ференцварош» Черчесова проигрывает со счётом 0:2 в матче квалификации Лиги чемпионов

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов встречаются венгерский «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, и фарерский «КИ Класвик». Команды играют на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Давидом Шмайцем (Словения). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Подопечные Черчесова пропустили два гола в первом тайме: на восьмой и 32-й минутах забитыми мячами отметился полузащитник «КИ Класвик» Арни Фредриксберг. На данный момент фарерская команда ведёт в счёте — 2:0.
В первом матче команды сыграли вничью — 0:0. Несмотря на подавляющий перевес в ударах по воротам, «Ференцварош» так и не смог забить фарерской команде. В сезоне-2022/2023 подопечные Черчесова стали чемпионами Венгрии, набрав 63 очка — на шесть больше, чем у ближайшего преследователя, «Кечкемета».
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