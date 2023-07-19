«Аль-Иттифак» договорился с «Ливерпулем» по трансферу Хендерсона

Саудовский клуб «Аль-Иттифак» добился принципиального соглашения с «Ливерпулем» о переходе полузащитника «красных» Джордана Хендерсона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, сам футболист согласовал трёхлетний контракт с «Аль-Иттифаком» ещё неделю назад. Напомним, ранее сообщалось, что «Аль-Иттифак» предложил английскому полузащитнику соглашение с зарплатой в размере более € 800 тыс. в неделю.

В сезоне-2022/2023 капитан Джордан Хендерсон провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги и отдал две результативные передачи.

За «Ливерпуль» английский полузащитник выступает с 2011 года. Вместе с мерсисайдцами Хендерсон выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок страны и клубный чемпионат мира по футболу.