Средний заработок спортивных тренеров в России в 2022 году составил 48,2 тысячи рублей

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что средний заработок спортивных тренеров в России в 2022 году составил 48,2 тысячи рублей.

«Это примерно соответствует средней зарплате в социальной сфере в России и выше показателя 2021 года на 3,7 тысячи рублей. Наиболее низкий размер средней заработной платы спортивного тренера зафиксирован в Ингушетии.

В Псковской области, Республике Крым, Северной Осетии, Карачаево‑Черкесской Республике, Чечне и Ставропольском крае спортивные тренеры имеют оплату ниже 30 тысяч рублей в месяц. Наиболее высокий показатель зафиксирован в Ямало‑Ненецком автономном округе», — приводит слова Матыцина пресс‑служба комитета Госдумы по спорту.

Кроме того, министр спорта РФ также отметил, что необходимо задуматься о будущем спортивных школ, поскольку средний возраст российских тренеров приближается к 50 годам. Сейчас он составляет 46 лет.