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«Манчестер Сити» в ближайшее время объявит о подписании Гвардиола — Романо

«Манчестер Сити» в ближайшее время объявит о подписании Гвардиола — Романо
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Защитник «Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, клубы достигли договорённости о сумме трансфера. Гвардиол уже успел пройти первую часть медицинского обследования. Хорват согласовал условия личного контракта с «Сити» месяц назад.

В сезоне-2022/2023 на счету Гвардиола 41 матч за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Защитник также провёл семь игр за сборную Хорватии на чемпионате мира – 2022, в которых отметился одним голом. С национальной командой футболист завоевал бронзовые медали этого турнира.

Гвардиол выступает за «Лейпциг» с июля 2021 года. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

Ранее сообщалось о переходе в «Лейпциг» футболиста сборной Нидерландов.

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