«Интер» объявил о подписании Куадрадо

Бывший полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо официально стал игроком «Интера». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
По информации источника, стороны заключили соглашение сроком на один год (до конца июня 2024 года). Зарплата колумбийца в «Интере» составит € 2 млн в год без учёта бонусов.
В сезоне-2022/2023 на счету Куадрадо 47 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом истёк в конце июня этого года, стороны не стали продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» может перехватить трансферную цель «Интера» — форварда «Челси» Ромелу Лукаку.
- 19 июля 2023
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