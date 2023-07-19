Уэйн Руни хотел бы, чтобы Гарри Кейн перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни признался, что хотел бы видеть форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна в рядах «красных дьяволов».

«Гарри Кейн был бы для меня идеальным игроком, который мог бы перейти в «Манчестер Юнайтед». Похоже, его держат как заключённого в «Тоттенхэме»! Складывается ощущение, что ему очень трудно выбраться оттуда. Если у «Манчестер Юнайтед» будет Гарри Кейн, то это значительно повысит их шансы на победу. Но произойдёт ли это, ещё только предстоит выяснить», — приводит слова Руни The Athletic.

Ранее этим летом сообщалось, что в услугах Кейна заинтересована «Бавария». Гарри выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 2024-го. В прошлом сезоне форвард принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 32 гола и пять результативных передач.