Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэйн Руни хотел бы, чтобы Гарри Кейн перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Уэйн Руни хотел бы, чтобы Гарри Кейн перешёл в «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни признался, что хотел бы видеть форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна в рядах «красных дьяволов».

«Гарри Кейн был бы для меня идеальным игроком, который мог бы перейти в «Манчестер Юнайтед». Похоже, его держат как заключённого в «Тоттенхэме»! Складывается ощущение, что ему очень трудно выбраться оттуда. Если у «Манчестер Юнайтед» будет Гарри Кейн, то это значительно повысит их шансы на победу. Но произойдёт ли это, ещё только предстоит выяснить», — приводит слова Руни The Athletic.

Ранее этим летом сообщалось, что в услугах Кейна заинтересована «Бавария». Гарри выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 2024-го. В прошлом сезоне форвард принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 32 гола и пять результативных передач.

Материалы по теме
«Барселона» хочет подписать Гарри Кейна следующим летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023