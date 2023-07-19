Филип Озобич: «Спартак» понравился, интересный футбол показывает

Полузащитник «Нефтчи» Филип Озобич, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал использование фанатами пиротехники во время недавнего товарищеского матча с красно-белыми. Кроме того, хавбек рассказал о подготовке к еврокубкам.

«Как игра со «Спартаком»? Всё просто супер. Понравились стадион и атмосфера на трибунах. Бывает ли пирошоу на наших матчах? Конечно. Правда, в основном на еврокубках. А вот в чемпионате практически нет. И в Хорватии, кстати, на играх болельщики тоже иногда жгут файеры.

Насколько готовы к еврокубкам? Мы ещё не готовы на 100%. Недавно пришёл новый тренер, он с нами всего четыре-пять дней, и нужно ещё много работать. Тренер хочет поставить свою игру, но сейчас самое главное – подготовиться в физическом плане. Набрать кондиции, чтобы играть ещё лучше, потому что сейчас мы выглядим не очень хорошо. Это и меня касается. Я залечиваю травму, из-за которой не играл, и поэтому ещё нужно время, чтобы хорошо подготовиться. Примерно месяц.

По встрече со «Спартаком» было видно, что он лучше готов к сезону, чем мы. «Спартак» понравился. Хорошая команда. Футбол интересный показывает. Я иногда смотрю какие-то матчи («Спартака» – Прим. «Чемпионата»), но не часто. У нас ведь свои игры, и нет много времени, чтобы смотреть футбол по телевизору. Понравились Промес, Мойзес. Также выделю Романа Зобнина. Видно, это очень хорошие, качественные футболисты. Лично знаю Артёма Реброва, который работает в команде, и Никиту Баженова, который также занимает должность функционера в клубе. Удалось даже перекинуться с Ребровым парой фраз. Он спросил, как у меня дела. Всё-таки мы давно не виделись.

Сможет ли «Спартак» в этом году побороться с «Зенитом» за золотые медали? Конечно, сможет. Понятно, что конкуренция высокая, но видно, что это очень качественная команда с хорошим подбором игроков», – сказал Озобич в интервью «Евро-Футбол.Ру».