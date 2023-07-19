Гладилин: цель матча «Спартака» с «Нефтчи» — последняя репетиция перед стартом сезона

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от товарищеского матча красно-белых с «Нефтчи» (2:0).
«Хорошо себя проявили те ребята, кто давно тренируется, например, Мелёшин. Им надо показывать себя, чтобы попасть в обойму. В начале матча вышли игроки не стартового состава, они себя и проявляли. Но за четыре дня до начала чемпионата никто не выкладывается по полной программе, потому что можно получить травму. Игроки немного берегли себя для старта чемпионата, а играли процентов на 70.
У молодёжи была самоотдача повыше. Если говорить о самой игре, то команда была немотивированная, как и соперник. Он тоже делал много замен. Цель матча – это последняя репетиция. Главное, что обошлось без травм. А так, кто-то получил больше нагрузки, кто-то меньше. Думаю, что тренерский штаб уже определился со стартовым составом», — приводит слова Гладилина издание «Евро-Футбол.Ру».
- 19 июля 2023
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