Гладилин: цель матча «Спартака» с «Нефтчи» — последняя репетиция перед стартом сезона

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от товарищеского матча красно-белых с «Нефтчи» (2:0).

«Хорошо себя проявили те ребята, кто давно тренируется, например, Мелёшин. Им надо показывать себя, чтобы попасть в обойму. В начале матча вышли игроки не стартового состава, они себя и проявляли. Но за четыре дня до начала чемпионата никто не выкладывается по полной программе, потому что можно получить травму. Игроки немного берегли себя для старта чемпионата, а играли процентов на 70.

У молодёжи была самоотдача повыше. Если говорить о самой игре, то команда была немотивированная, как и соперник. Он тоже делал много замен. Цель матча – это последняя репетиция. Главное, что обошлось без травм. А так, кто-то получил больше нагрузки, кто-то меньше. Думаю, что тренерский штаб уже определился со стартовым составом», — приводит слова Гладилина издание «Евро-Футбол.Ру».