«Ференцварош» Черчесова разгромно проиграл фарерскому клубу и вылетел из Лиги чемпионов

Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались венгерский «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, и фарерский «КИ Клаксвик». Команды играли на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давидом Шмайцем (Словения). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Подопечные Черчесова пропустили три безответных мяча в первом тайме: на восьмой и 32-й минутах голами отметился полузащитник «КИ Клаксвик» Арни Фредриксберг. На 45+1-й минуте счёт до разгромного довёл хавбек фарерцев Люк Касси. Во второй половине встречи венгерская команда не смогла отыграться. Матч так и завершился — 3:0 в пользу «КИ Клаксвик».
Несмотря на подавляющий перевес в ударах по воротам, «Ференцварош» так и не смог забить сопернику в первой встрече. Команды сыграли вничью — 0:0. Таким образом, венгерская команда прекратила участие в Лиге чемпионов — 2023/2024.
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