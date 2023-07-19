«Астана» переиграла «Динамо» Тбилиси в гостях и прошла в следующий раунд отбора ЛЧ

Завершился второй матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов – 2023/2024, в котором встречались «Динамо» Тбилиси и «Астана» (Казахстан). Команды играли на стадионе имени Бориса Пайчадзе («Динамо-Арена») в Грузии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Англия). Матч завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.
Первый тайм остался за «Динамо», которое открыло счёт на 22-й минуте усилиями Усмана Камара. Тем не менее гостям удалось переломить ход матча в течение одной минуты на самом старте второй половины игры. На 50-й минуте забил Абзал Бейсебеков, на 51-й отличился Дембо Дарбо, установивший окончательный счёт матча.
Таким образом, в следующий раунд прошла «Астана», победившая по сумме двух встреч 3:2 (первый матч завершился вничью – 1:1). Следующим соперником «Астаны» станет загребское «Динамо». Матчи второго раунда пройдут 25 июля и 2 августа.
- 19 июля 2023
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