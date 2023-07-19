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«Астана» переиграла «Динамо» Тбилиси в гостях и прошла в следующий раунд отбора ЛЧ

«Астана» переиграла «Динамо» Тбилиси в гостях и прошла в следующий раунд отбора ЛЧ
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Завершился второй матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов – 2023/2024, в котором встречались «Динамо» Тбилиси и «Астана» (Казахстан). Команды играли на стадионе имени Бориса Пайчадзе («Динамо-Арена») в Грузии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Англия). Матч завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый тайм остался за «Динамо», которое открыло счёт на 22-й минуте усилиями Усмана Камара. Тем не менее гостям удалось переломить ход матча в течение одной минуты на самом старте второй половины игры. На 50-й минуте забил Абзал Бейсебеков, на 51-й отличился Дембо Дарбо, установивший окончательный счёт матча.

Таким образом, в следующий раунд прошла «Астана», победившая по сумме двух встреч 3:2 (первый матч завершился вничью – 1:1). Следующим соперником «Астаны» станет загребское «Динамо». Матчи второго раунда пройдут 25 июля и 2 августа.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
19 июля 2023, среда. 19:00 МСК
Динамо Тб
Тбилиси, Грузия
Окончен
1 : 2
Астана
Астана, Казахстан
1:0 Камара – 22'   1:1 Бейсебеков – 50'   1:2 Дарбо – 51'
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