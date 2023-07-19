«Атлетико» согласился отпустить Феликса в «Барселону»

«Атлетико» решил отпустить своего форварда Жоау Феликса в «Барселону». Об этом сообщает As.com.

По информации источника, клубы близки к соглашению по аренде 23-летнего нападающего. В сделку также будет включена опция выкупа. Официальное заявление может быть опубликовано в ближайшее время.

Сообщается, что сам игрок с нетерпением ждёт окончательного соглашения между клубами.

Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. В лондонском клубе он провёл 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее Феликс высказался о своём желании перейти в «Барселону».