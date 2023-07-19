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«Ференцварош» сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций

«Ференцварош» сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций
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Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались венгерский «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, и фарерский «КИ Клаксвик». Команды играли на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давидом Шмайцем (Словения).

Матч завершился разгромным поражением «Ференцвароша» — 0:3. В первой встрече команды сыграли вничью — 0:0. Таким образом, подопечные Черчесова прекратили участие в Лиге чемпионов — 2023/2024. Венгерская команда будет продолжать свой еврокубковый сезон в Лиге конференций.

Во втором квалификационном раунде «Ференцварош» сыграет с ирландским «Шэмрок Роверс», который по сумме двух матчей уступил исландскому «Брейдаблику» в Лиге чемпионов (1:3). Первая встреча пройдёт в Венгрии в четверг, 27 июля.

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