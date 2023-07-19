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Следователи начали проверку жёсткого задержания мигрантов, игравших у московской школы

Следователи начали проверку жёсткого задержания мигрантов, игравших у московской школы
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Следователи прокуратуры начали проверку действий правоохранителей, участвовавших в задержании мигрантов в конце мая в одном из районов Москвы, сообщает издание Baza в телеграм-канале.

Напомним, жители Можайского района столицы регулярно жаловались, что мигранты мешают детям играть в футбол, занимая площадку школы №384. Во время очередного матча с участием нескольких десятков мигрантов сотрудники силовых ведомств провели задержание, положив людей лицом в землю. После этого задержанных увезли в отделение для установления личностей.

По информации источника, теперь на действия силовиков поступила жалоба, в которой правоохранители обвиняются в слишком жестоком обращении. Указывается на случаи избиения ногами.

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