«КИ Класвик», выбивший «Ференцварош», вышел во 2-й раунд квалификации ЛЧ во второй раз

Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались венгерский «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, и фарерский «КИ Клаксвик». Команды играли на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давидом Шмайцем (Словения).

Матч завершился разгромным поражением «Ференцвароша» — 0:3. В первой встрече команды сыграли вничью — 0:0. Таким образом, фарерская команда всего лишь во второй раз в истории смогла пройти во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. «КИ Класвик» пятый раз принимает участие в квалификации самого престижного европейского турнира. История клуба насчитывает 118 лет. Во втором раунде «КИ Класвик» встретится со шведским «Хеккеном».