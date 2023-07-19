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Гладилин оценил дебют Тео Бонгонда за «Спартак»

Гладилин оценил дебют Тео Бонгонда за «Спартак»
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил дебют форварда Тео Бонгонда за красно-белых в товарищеском матче с «Нефтчи» (2:0).

«Сложно сказать, будет ли он играть в старте. Но новички стараются. Хотя и те ребята, кто не имеет места в составе, хотели себя показать. Им это удалось. А те, кто стабильно играет, не имели нужды показывать себя, потому что они готовятся к чемпионату. На его (Бонгонда. — Прим. «Чемпионата») позиции много хороших футболистов.

Надо смотреть, какая будет игровая концепция, как он будет использоваться. По одному матчу трудно сказать. На старте чемпионата «Спартаку» надо обязательно побеждать, потому что в соперниках там такие клубы, которые москвичи обязаны обыгрывать, если хотят бороться за трофеи», — приводит слова Гладилина издание «Евро-Футбол.Ру».

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