Гладилин оценил дебют Тео Бонгонда за «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил дебют форварда Тео Бонгонда за красно-белых в товарищеском матче с «Нефтчи» (2:0).

«Сложно сказать, будет ли он играть в старте. Но новички стараются. Хотя и те ребята, кто не имеет места в составе, хотели себя показать. Им это удалось. А те, кто стабильно играет, не имели нужды показывать себя, потому что они готовятся к чемпионату. На его (Бонгонда. — Прим. «Чемпионата») позиции много хороших футболистов.

Надо смотреть, какая будет игровая концепция, как он будет использоваться. По одному матчу трудно сказать. На старте чемпионата «Спартаку» надо обязательно побеждать, потому что в соперниках там такие клубы, которые москвичи обязаны обыгрывать, если хотят бороться за трофеи», — приводит слова Гладилина издание «Евро-Футбол.Ру».